Gobierno de la CDMX denuncia a juez por liberar a presunto líder delictivo

Ciudad de México, 13 de marzo del 2024.- El Gobierno de la Ciudad de México presentó una denuncia contra un juez federal por liberar a un presunto líder delictivo de la entidad, lo cual causó preocupación en la Barra Mexicana y Colegio de Abogados.

“Lo que más buscamos es que haya justicia, en el fondo lo que nos interesa es que los jueces federales no obstruyan la acción de la justicia… Este tipo de jueces en lugar de proteger a la sociedad, lo que hacen es ponerla en peligro, estas personas no tienen vocación de justicia, no tienen por qué estar ahí, en estos cargos”, externó Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El mandatario capitalino apuntó que el juez liberó a uno de los generadores de violencia más peligrosos de la entidad, identificado como Fabián Osvaldo N., alias “el Cachorro”, quien presuntamente lidera la célula delictiva La ronda 88.

Al masculino se le señala por el delito de desaparición forzada, por lo cual elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina lo iba a aprehender; sin embargo, se acusa que obtuvo ayuda para escapar y con ello evadir su detención.

“Se le dejó salir por la puerta de atrás y se le ayudó a transformar su imagen para no ser percibido en su huida, prácticamente desde el juzgado se le ayudó a huir y a evadir la acción de la justicia”, afirmó Batres.

Cabe destacar que en caso de ser hallado culpable, el juez federal Roberto Omar Paredes se haría acreedor a una sanción de entre 4 y 10 años de cárcel, así como al pago de una multa económica.

Por su parte, tras conocerse la denuncia, la Barra Mexicana de Abogados externó preocupación. Su presidente, Víctor Oléa, detalló un reiterado asedio contra el Poder Judicial de la Federación y sus integrantes, quienes gozan de independencia para dictar resoluciones.

Explicó que la custodia de los procesados no recae en miembros del PJF sino en las autoridades competentes, por lo que “atribuir al juez la responsabilidad de permitir una fuga después de otorgar la libertad es incorrecto”.

“Es obligación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México preservar el respeto por la autonomía del Poder Judicial Federal y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio imparcial de la justicia en nuestro país”, declaró Víctor Oléa.