Gerardo Fernández Noroña admite que hay candidatos a jueces que defendieron a delincuentes

Ciudad de México, 23 de abril del 2025.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial, para las próximas elecciones del domingo 1 de junio, se incluyeron personas que han defendido a narcotraficantes.

“Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)”, declaró el morenista a medios de comunicación.

Derivado de lo anterior, Fernández Noroña exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar los registros de las personas no idóneas para optar por dichos cargos.

“Y no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, aseveró.

“Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática (llegue a ser juez o magistrado)”, apuntó.

Así mismo, el legislador morenista aceptó que los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo fueron los responsables de hacer esa revisión “y se hizo la revisión y no es ninguna doble intención, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo”.

“Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral”, sentenció sobre el tema.