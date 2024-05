Gente de la Ciudad de México se ha vuelto “más conservadora”: AMLO

Ciudad de México, 8 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la gente de la Ciudad de México se ha vuelto “más conservadora” y se han “derechizado” debido al periodo neoliberal que persistía.

En su tradicional conferencia mañanera celebrada desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que antes la capital de la República Mexicana “era gente de vanguardia política”, no obstante, en la actualidad ya no es así.

“Últimamente, porque no era así, la gente de la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre”, declaró el mandatario mexicano.

“Bueno, aquí me eligieron a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco y siempre me han apoyado, siempre, siempre: la gente de Iztapalapa me sacó adelante (…) Cuando el desafuero, me ayudaron de todo el país, pero fundamentalmente de la Ciudad de México”, puntualizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal acusó que la Ciudad de México se ha hecho más conservadora debido a que los medios de comunicación más importantes del país están en la capital.

“Pero con la política neoliberal se apoderaron de las universidades, porque no solo fue la política económica, fue el afán privatizador en todo, por eso no hablo de una crisis, sino de una decadencia, porque tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública, y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna tan progresistas también tiene el problema de que aquí se concentran los medios de manipulación más importantes del país”, indicó.

“Hay otro elemento a considerar: además de que aquí está todo lo que tiene que ver con la información, aquí la gente por necesidad tiene que pasar mucho tiempo en un vehículo hasta en el transporte de pasajeros y ahí la radio, en los taxis, los carros, y todos, los noticieros, todos, todos, todos, en contra, porque todos los sistemas de radio y televisión eran parte con honrosas excepciones de la corrupción que imperaba en México”, argumentó.

Por su parte, el presidente de México no dudó en señalar que la Ciudad de México es “la sede de los fifís, ni modo que van a encontrar un junior en un estado de la República”.

“Entonces aquí la gente, se derechizo mucho durante el periodo neoliberal, las universidades, la UNAM, increíble”, sentenció.