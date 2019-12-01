Frente Frío 33 provocará descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias en gran parte del país: Protección Civil

Ciudad de México, 4 de febrero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que este 4 de febrero el Frente Frío número 33, junto con la masa de aire polar que lo acompaña, ingresará por el norte de México, donde interactuará con la corriente en chorro subtropical, generando descenso de temperaturas y rachas de viento intensas en esa región.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se localizará frente a la costa occidental de Baja California. Al combinarse con la corriente en chorro, ocasionará vientos fuertes en el norte del país, por lo que se recomienda asegurar objetos ligeros y evitar transitar cerca de estructuras que puedan desprenderse.

De manera paralela, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, reforzado por el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos, acompañados de posibles descargas eléctricas, en regiones del occidente, centro, oriente, sur y sureste. Autoridades exhortan a la población a no resguardarse bajo árboles durante tormentas y mantener libres los sistemas de drenaje para prevenir inundaciones repentinas.

En el litoral del Golfo de México, una circulación anticiclónica provocará un evento de surada, con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Mientras tanto, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec persistirá viento del norte, con rachas de 50 a 70 km/h, por lo que se pide a transportistas y embarcaciones extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades portuarias.

Aunque durante la tarde se mantendrá un ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche y madrugada, especialmente en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con condiciones de frío a muy frío.

Ante estos cambios bruscos de temperatura, la CNPC recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y reforzar medidas de prevención para evitar padecimientos respiratorios.