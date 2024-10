Financiera para el Bienestar previene contra fraude sobre programas Crédito a la Palabra y Tandas para el Bienestar

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2024.- Financiera para el Bienestar antes Telecomm es un organismo descentralizado, el cual informa que derivado de reportes recibidos respecto a correos electrónicos o mensajes vía WhatsApp de instituciones que se hacen pasar por Financiera para el Bienestar, se informa que el organismo no cuenta con consorcios jurídicos o contratación de personal externo de atención a clientes para cobro de adeudos, por lo cual debe hacer caso omiso a dichas solicitudes.

● Finabien nunca solicita realizar pagos en sucursales bancarias o tiendas de conveniencia. Las 1,700 sucursales de Financiera para el Bienestar, antes Telecomm, son el único lugar donde se pueden pagar los reembolsos de los apoyos entregados.

● El medio por el cual contacta Finabien a la ciudadanía siempre es oficial. Nuestros correos electrónicos tienen la terminación: finabien.gob.mx.

● Hay que tener cuidado con los correos que terminan en “.com” o “.com.mx” , ya que no son oficiales y no pertenecen al organismo

● Al momento, Finabien no tiene en marcha ninguna convocatoria para entregar créditos por ninguna vía. Haz caso omiso a las convocatorias que se han viralizado en la web, así como al supuesto personal que realiza visitas a domicilio.

● El programa de Tandas del Bienestar y Crédito a la Palabra (CAP) ya concluyeron y se encuentran únicamente en la etapa de reembolso.

● Para realizar reporte de intento de fraude o extorsión está disponible el correo [email protected].



● El único medio para solicitar información de un crédito es a través del correo [email protected], o al número 800 2000 616. El trámite es personal y gratuito, son falsas las ofertas de condonación, trámite de créditos y pagos anticipados; esta institución no ofrece apoyo ni solicita algún tipo de depósito a ninguna cuenta bancaria. No confíe en información si no está publicada en el sitio y redes oficiales. Comunicado conjunto 03 - 2023.