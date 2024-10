Felipe Calderón debe dar explicación sobre García Luna: Marko Cortés

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2024.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y senador, Marko Cortés Mendoza, exigió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa dar cuenta de las actividades de Genaro García Luna durante su sexenio, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública.

Durante un encuentro con la prensa desde el Senado, Cortés Mendoza aseveró que el Gobierno Federal es responsable por el caso de García Luna.

“Él (Felipe Calderón) tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo de su equipo de gobierno”, expreso García Luna.

El líder del partido blanquiazul señaló que desde el PAN no quieren “que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país, nosotros queremos que quien la haya hecho la pague, sea del gobierno que sea y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley”, sentenció.

Pero lamentó que el caso de García Luna fuer investigado en Estados Unidos y no en México.

“Lo que lamentamos y mucho es que esta detención y esta sanción haya tenido que ser en Estados Unidos y no en nuestro país, y por ello es que insistimos en que se tipifique el narcoterrorismo, para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad.”