Fallece José Luis Esquivel, decano del periodismo en Monterrey

Monterrey, Nuevo León, a 26 de agosto 2024.- José Luis Esquivel, reconocido por su labor periodística, sobre todo en el ámbito deportivo, falleció a los 78 años de edad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Cabe recordar que, desde hace tres meses presentó complicaciones de salud que lo mantuvieron en cama.

Según declaraciones del trabajador de la comunicación que realizó a mediados del año, el cáncer que sufría le causaba un dolor intenso en el abdomen, lo que le dejaba sin fuerzas y le imposibilitaba hablar.

“Pero no tengo miedo ni resentimiento ni ira ni tristeza o melancolía. Al contrario, estoy agradecido con Dios por la hermosa familia que me ha acompañado en mi tránsito terreno, y con los maestros y jefes que tuve, con los amigos que cultivé, con los libros que leí, con los viajes que realicé, el camino que recorrí y las plegarias que me dictó mi fe”, publicó el periodista en sus redes sociales.

Además de su labor en los medios, José Luis Esquivel se integró como profesor a la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para impartir clases de periodismo. También fue directivo del Club de Futbol Tigres de la mencionada casa de estudios.