“Fabio” provocará lluvias intensas en Michoacán: PC estatal

Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2024.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, alerta a la población sobre la formación de la tormenta tropical Fabio en el océano Pacífico, cuyas bandas nubosas provocarán lluvias intensas en Michoacán, Colima, Guerrero y Jalisco.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias estarán acompañadas de vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, oleaje de dos a tres metros y posibles trombas marinas en las costas de estos estados.

Actualmente, Fabio se localiza a 535 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán y a 540 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, con una trayectoria hacia el noroeste del Pacífico mexicano.

Por ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil solicita a la población adoptar las siguientes recomendaciones:

• Extremar precauciones ante vientos fuertes y asegurar construcciones endebles

• Tener cuidado al transitar por carreteras, caminos rurales, vados y puentes serranos

• Refugiarse en casas y edificios sólidos ante ráfagas de viento

• No consumir líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con agua contaminada

• Desalojar inmediatamente áreas peligrosas sin intentar salvar pertenencias

• Evacuar hogares en áreas susceptibles a deslizamientos

• Estar alerta a sonidos de escombros en movimiento

• Vigilar cambios en niveles y turbulencia del agua

• Tener una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y documentos importantes en bolsas de plástico

• Prevenir encharcamientos e inundaciones no tirando basura

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas

• No dejar materiales de construcción sin resguardo en la calle

• No cruzar corrientes de agua

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles

• No manipular objetos de metal durante tormentas eléctricas

• Preparar un botiquín familiar de emergencia

• Evitar salir de casa durante tormentas fuertes

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o el agua comienza a subir dentro de la vivienda

Para reportar situaciones de riesgo, accidentes o cualquier eventualidad, está disponible el servicio telefónico de emergencias 911.