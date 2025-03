Exsecretario de Seguridad de Michoacán gana amparo contra captura: Con 50 mil pesos evita detención por desvío de 3 mil 400 millones, con Silvano Aureoles

Morelia, Mich., a 28 de marzo de 2025.- Juan Bernardo Corona Martínez, exdiputado local, exdirigente estatal del PRD y ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán durante la administración del prófugo Silvano Aureoles Conejo, obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra, relacionada con el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en la entidad.

La jueza del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, libró la orden de captura el pasado 27 de febrero. No obstante, el 3 de marzo, Corona Martínez promovió un recurso de amparo para evitar su detención por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El ex funcionario también impugnó la orden de comparecencia y presentación, así como la ejecución del arresto. En un resolutivo reciente, la jueza federal determinó conceder la suspensión definitiva el 19 de marzo, imponiéndole una garantía de 50 mil pesos. Sin embargo, los motivos del fallo y los efectos de la medida cautelar no fueron difundidos públicamente.

Este caso se enmarca en un proceso judicial más amplio que ya ha resultado en la vinculación a proceso y prisión preventiva de cuatro ex colaboradores del gobierno de Aureoles Conejo, acusados de delitos como administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.

Entre los procesados se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas de Michoacán, quien pagó 3 mil pesos como garantía para enfrentar su proceso en libertad; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la SSP estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.

En tanto, el exmandatario Silvano Aureoles Conejo, el último gobernador del PRD en México, se encuentra prófugo de la justicia. Igual que Juan Bernardo Corona, cuenta con una orden de captura y ficha de búsqueda en más de 190 países. Se estima que el daño a la finanzas de Michoacán en el sexenio perredista, fue de más de 44 mil millones de pesos.