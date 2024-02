Exige AMLO disculpa a EEUU por filtrar información de supuesto apoyo de delincuencia en campaña de 2006

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 1 de febrero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió una disculpa al Gobierno estadounidense, luego de que fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) filtraran información al medio ProPública sobre supuestos apoyos económicos de la delincuencia organizada a su campaña presidencial de 2006.

“Lo que quiero es que el Gobierno de EE.UU. se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política, y si no tienen pruebas tienen que disculparse”, refirió.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano comentó que no acepta que el Departamento de Defensa de EEUU haya confirmadode manera informal a periodistas el cierre de dicha investigación en su contra.

“Ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien de que está cerrado el caso de que no me están investigando y de que no encontraron nada, sí, pero eso es una cuestión informal, yo no acepto eso”, expresó.