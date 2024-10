Ex empleados de la Junta de Caminos de Michoacán exigen su liquidación

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2024.- Ex trabajadores de la Junta Local de Caminos, se manifestaron frente al Congreso del Estado de Michoacán, para demandar el pago de sus liquidaciones que no se han concretado a cinco años del decreto de extinción de la mencionada dependencia.

Con consignas, solicitaron la intervención de diputados locales para obtener su pago, indicaron que por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla obtuvieron buena respuesta, pero al momento de ser canalizados con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, existen solo trabas.

"Queremos nuestra liquidación y vemos que no hay voluntad del titular de la SCOP, llega a las reuniones con las manos vacías...y diciéndonos que no hay dinero, pero no nos dan solución", apuntó Isidoro Rodríguez uno de los 10 trabajadores que siguen en esta condición de falta de liquidación.

Los ex empleados de la Junta Local de Caminos, indicaron que se seguirán manifestando hasta que le den solución a su demanda de pago.