Estimulación de nubes aumentará hasta 30 % las lluvias en Michoacán: Secma

Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2024.- La estimulación de nubes en Michoacán busca que la cantidad de lluvia aumente de 20 a 30 por ciento, informó el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, quien recordó que la sequía el año pasado dejó un déficit del 50 por ciento de agua en el estado.

Precisó que este proceso no les roba humedad a otras zonas. ‘’Lo que se precipita de las nubes normalmente es un cinco o seis por ciento, con la estimulación sube a un siete o nueve por ciento, la humedad está ahí. Con el calor que hemos tenido, las gotas de lluvia, la humedad, se quedan en las nubes flotando, buscamos que se precipiten. No altera ningún patrón meteorológico, no se crean ni mueven nubes”, explicó.

La estimulación de nubes consiste en esparcir un reactivo que funcione como núcleo de condensación para las gotas de agua que se encuentran suspendidas, y no cuentan con la densidad suficiente para caer. Un meteorólogo analiza las condiciones de nubosidad, para localizar aquellas nubes que tienen la humedad necesaria para ser estimuladas.

El reactivo utilizado es yoduro de plata, que se asemeja a una partícula de hielo, por lo que la humedad se adhiere a este y forman millones de gotas que vencen la gravedad, creando una reacción en cadena y provocando la precipitación.

‘’Es algo muy similar si has usado Microdyn para desinfectar verduras en tu casa. Es una sustancia que no es toxica para el ser humano ni para animales, mucho menos en las concentraciones que se esparce, son 100 litros en polígonos bastante grandes y en millones de litros de lluvia’’, apuntó Méndez López.

Agregó que no se trata de una solución a largo plazo, sino de aminorar los efectos de la sequía y el calor. Pues también se trabaja en el combate al cambio de uso de suelo y la deforestación, así como aumentar el número de Áreas Naturales Protegidas en todo el estado, para asegurar el agua.