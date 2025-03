Este martes se discutirá si se desecha o no solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México, 25 de marzo del 2025.- Este martes 25 de marzo será un día clave en la Cámara de Diputados, ya que se tiene prevista la discusión del dictamen de la Sección Instructora que plantea desechar la solicitud de desafuero del legislador morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien presuntamente está implicado en un caso de agresión sexual.

“El Pleno de la Cámara de Diputados va a decidir si el acuerdo de la Sección Instructora contra Blanco se desecha o se devuelve para que se realice una investigación más profunda. En la sesión de este martes no se decidirá si se quita el fuero o no al exgobernador de Morelos”, dijo Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

Así mismo, apuntó que este martes se debe demostrar en San Lázaro que “llegamos todas” no solo es un lema, sino un compromiso de lucha con las mujeres del país.

“Si se desecha muere el tema, y si se vota para que no se deseche se regresa a la Comisión Instructora y tendrían que hacer una investigación más profunda”, explicó.

“Más que un tema político, es algo que no se debe de politizar. ‘Llegamos todas’ no es un lema y mañana debemos de demostrarlo, es un compromiso con la lucha de las mujeres”, dejó en claro.

“Nosotros no estamos diciendo si Blanco es culpable o no, porque no somos la autoridad competente para determinar eso, ni tampoco es un linchamiento mediático contra el compañero Cuauhtémoc, simplemente es ser congruentes y no obstruir a la justicia”, agregó.

Por último, Jiménez Godoy aseveró que el voto que realicen las mujeres legisladoras este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados deberá ser un tema de congruencia personal.

“No es un tema de partidos, es un tema de congruencia personal que debemos tener cada una de nosotras y saber la responsabilidad que tenemos como legisladores de que muchas mujeres que están afuera confían en nosotras y confían en que podamos garantizar justicia para todas”, externó.

“Mañana será un voto muy personal, yo llamo a un voto de consciencia. Yo subí a redes sociales un documento con mi postura y el sentido de mi voto. No es un tema de bajar una línea o un voto corporativo, porque no se trata de una reforma donde tengamos que ir en grupo, aquí es un tema muy personal de cada quien, con sus valores, sus principios. Es importante que tenemos que estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo, que la historia será la que nos juzgue, que la opinión pública nos juzgará”, sentenció.