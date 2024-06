Estalla huelga en ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de junio de 2024.- Tras 12 días de bloqueos, este martes trabajadores de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) de la acerera multinacional ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se fueron a huelga.

Alrededor de las 11:30 horas del martes 4 de junio, estalló la huelga anunciada por los mineros por violaciones al contrato colectivo de trabajo y ante la falta de acuerdos en el reparto de utilidades, quienes exigen 10 por ciento en el área de minas.

Los huelguista no aceptaron el ofrecimiento de la empresa siderúrgica de no más de 36 millones de pesos para ser repartidos entre las cinco secciones sindicales (sección 271, 272, 273, 336 y 337) que agrupa el sindicato de la acerera. Al personal de la sección 271 les tocó a cada trabajador mil pesos de los cuales falta restar el Impuesto Sobre Producto de Trabajo por el reparto de utilidades.

Entre las demandas insisten el 10 por ciento del reparto y advirtieron que no levantarán la huelga mientras no se abran mesas de negociación y se acepten sus peticiones en las que incluyen a la Sección 272 por violaciones al CCT, y el registro de la producción del producto del laminador, así como levantar castigos a sancionados y reinstalar a los 50 despedidos a quien el sindicato no ha hecho caso a su problemática.

ArcelorMittal México SA de CV es una de las mayores productoras de acero a escala mundial, con presencia en sectores estratégicos como energía, automotriz y construcción.

De acuerdo con información en su sitio, la firma actualmente cuenta con operaciones mineras en nueve países: Argelia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Kazajistán, Liberia, México, Ucrania y Estados Unidos.