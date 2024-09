Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa: AMLO

Ciudad de México, 19 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que existe responsabilidad de Estados Unidos por la ola de violencia que impera actualmente en el estado de Sinaloa.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que los hechos violentos que han aquejado dicha entidad ocurren a causa de la detención el 25 de julio en EE.UU., de Ismael “Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

“¿Presidente, Estados Unidos es de alguna manera corresponsable de la violencia que hay en Sinaloa?”, fue el cuestionamiento de una reportera al mandatario mexicano.

“Sí, claro que sí. Por haber llevado a cabo ese operativo (en donde se detuvo al Mayo Zambada)”, respondió.

“Nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. O sea no puede haber una relación de cooperación, cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso”, agregó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que en el estado de Sinaloa no había la violencia que hay ahora antes de la detención del “Mayo”, quien habría sido traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán.

“En Sinaloa no había la violencia que hay ahora, tampoco es como se piensa que está completamente fuera de control no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido a oficiales, que han sido asesinados por esta situación especial”, sentenció.