Es una evaluación al Poder Judicial, no a la ministra Norma Piña, asevera Sheinbaum

Ciudad de México, a 3 de julio 2024.- La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que los Diálogos Nacionales que se realizan son una evaluación del Poder Judicial y no del trabajo de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Lo anterior, en referencia a pregunta expresa sobre si la ministra debe renunciar a su cargo.

“No creo que, en particular, esté en evaluación la presidenta de la Suprema Corte sino el Poder Judicial en sí”, respondió la coordinadora de los Comités de la de Defensa de la Cuarta Transformación.

Asimismo, en conferencia de prensa, la futura mandataria mexicana expuso que el principal problema del Poder Judicial es que “hay muchísimos casos” que demuestran que no trabaja para buscar la justicia.

“Ni es pareja para todas y para todos, y también han cometido abusos sobre otros poderes, o en casos donde liberan a delincuentes e invaden facultades del Legislativo o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… No está actuando correctamente la SCJN, está invadiendo facultades de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad del país liberando delincuentes”, sentenció la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.