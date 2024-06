En Querétaro,10 parejas del mismo sexo buscan adoptar

Querétaro, Querétaro, a 21 de junio de 2024.- Óscar Gómez Niembro, director del Sistema DIF Estatal informó que como parte de los interesados en adoptar en esta jornada 2024, hay 10 parejas del mismo sexo inscritas en el proceso; 6 de ellas están confirmadas por varones y las otras cuatro por mujeres, el funcionario aseveró que la preferencia sexual no es una limitante a un factor a evaluar por parte de ellos.



“No sé cómo decirlo, pero las preferencias no son parte de lo que se evalúa, no sé si fui claro, la preferencia sexual, no sé si es correcto decirlo de esta manera, no forma parte de un tema que se evalúe para determinar la idoneidad. Entonces una persona, por supuesto, sus capacidades parentales”.

Recordó que una pareja con esta característica logró adoptar el año pasado, esto después de que la Procuraduría Federal atrajo el caso; sin embargo, todo el proceso lo llevaron en el estado de Querétaro, pero finalmente se logró resolver en instancias federales está situación.



Reiteró que todos los interesados llevan a cabo el mismo proceso, dónde la Escuela para Padres es un requisito para mantenerse en el proceso; tiene una duración de 9 meses este ejercicio y en caso de ser idóneo varios perfiles logran ser padres.



Recalcó el director del Sistema DIF que no es derecho de los adultos el servicio padres, sino que es derecho de las infancias el tener una familia y es el en el que se basa este dependencia; aseveró que se garantiza un procedimiento justo para todos los involucrados.