En Querétaro, investiga Órgano Interno de Control, agresión de inspector a indígena

Querétaro, Querétaro, a 20 de marzo de 2024.- Martín Arango García, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, aseguró que luego de que el inspector del municipio de Querétaro agredió a una mujer indígena en el Centro Histórico, el Órgano Interno de Control inició la investigación contra el servidor público.



“Hoy el inspector ya no se encuentra trabajando para el municipio de Querétaro, eso se realizó como una acción inmediata y de la misma manera, esto sucedió un domingo, el día lunes se remitió el oficio por parte de la Secretaría de Gobierno al órgano interno de control para poner en conocimiento y con las evidencias videográficas que se tenían en ese momento”.



Esto, luego de que hace una semana, un inspector de comercio respondió violentamente a un forcejeo con una comerciante indígena a quien amagó con no dejarlas vender en el Andador 5 de Mayo.



Arango García señaló que un día después de los hechos se remitió al Órgano Interno de Control el material de video del inspector para que se iniciara la investigación tras los hechos que derivaron en la baja del inspector.



Señaló que, de esta agresión, hubo una mujer inspectora que también fue golpeada por cuatro a cinco personas cuando se encontraba en el suelo por lo que decidió presentar la denuncia correspondiente por el delito de lesiones.



“Dejar muy claro que un inspector no representa a la institución, el indebido actuar de esta persona no representa el trabajo que la administración municipal del presidente Luis Nava encabeza, fue, me parece que una reacción indebida que debe de ser sancionada y por ello es que el municipio actuó de manera inmediata para sancionar de manera ejemplar y con la ley en la mano la conducta realizada, no vamos a tolerar, no solamente en el área de inspección, sino en ninguna área de la administración pública municipal ningún tipo de agresión hacia las mujeres”.



Refirió que el municipio solo tiene contabilizado este caso de agresión en lo que va del año, sin embargo, consideró que lo ideal es que no se registre ninguno.