En Querétaro, clausuran a la empresa Vartega Plastics por daños a la salud

Corregidora, Querétaro, a 4 de abril de 2025.- La clausura de la empresa Vartega Plastics se debió las denuncias ciudadanas por daños a la salud y a la falta de normatividad ambiental y no se debió a ningún tipo de presión, aseguró Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.



Reiteró su compromiso de impulsar el desarrollo económico del municipio mediante la inversión, la prosperidad y el apoyo a las empresas, especialmente a las familiares, por su papel en la generación de empleo y bienestar social, siempre que operen dentro del marco legal.



“No estoy en contra de ninguna persona o empresa. En Corregidora apostamos por un desarrollo económico sostenible, en donde las empresas crezcan de la mano con el cumplimiento de la ley”.



Explicó que la clausura de la empresa Vartega Plastics fue resultado de denuncias ciudadanas que alertaron sobre emisiones contaminantes, olores tóxicos y afectaciones al entorno. Además, se constató la falta de registros obligatorios y el incumplimiento de la normatividad ambiental tras las inspecciones correspondientes.



El alcalde dejó claro que no está en contra de ninguna empresa o persona, sino que las acciones tomadas se realizaron con responsabilidad, priorizando la salud y el bienestar de las familias, así como la protección del medio ambiente.



"Quiero enfatizar esto: en mi gobierno no actuamos bajo presión. Tomamos decisiones con responsabilidad, considerando todos los factores. Y cuando una empresa contamina, no tiene permisos y afecta la salud de los vecinos, no puedo quedarme de brazos cruzados".



Por último, Chepe Guerrero reafirmó que, mientras esté al frente del municipio, la ley y la salud de las familias siempre serán la prioridad. Apostamos por un desarrollo económico sostenible, donde las empresas crezcan de la mano con el cumplimiento de la normatividad.