En Querétaro, cientos de mujeres marchan por una vida libre de violencia

Querétaro, Querétaro, a 08 de marzo de 2024.- Ataviadas con ropas en color negro, rosa, morado, verde y blanco, niñas, niños, adolescentes, mujeres de todas las edades y condición social, embarazadas, con bebé en brazos, en carriolas, tomándolos de la mano y mujeres en silla de ruedas, salieron a marchar en las principales calles del Centro Histórico de Querétaro para gritarle y exigirle a los gobernantes el derecho a decidor sobre su cuerpo.



“¡Con falta o pantalón, respétame cabrón!, ¡Que no que no pendejo, dije no!, ¡No que no sí que sí, ya volvimos a salir!, ¡Los niños no se tocan! y ¡Que tiemble, que tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista!”, fueron algunas de las consignas que cientos de mujeres gritaron al unísono cuando avanzaban los contingentes que se integraron para dar pie a la marcha del 8M y conmemorar el Día Internacional de la Mujer.



Las mujeres que participaron en la manifestación se congregaron en dos ubicaciones distintas para unas dar inicio a las 16:00 horas saliendo de la plaza del Estudiante ubicada en la esquina de la calle Miguel Hidalgo con Avenida Tecnológico, mientras que el contingente más grande partido de la Alameda Hidalgo en pleno corazón de la capital queretana, para recorrer avenida Zaragoza llegar al Tanque y volver a bajar por la misma avenida para luego incorporarse a la avenida Corregidora y llegar la plaza de la Constitución y otras al jardín de la Corregidora, donde los dos contingentes se unirían para demostrar la fuerza de todas las mujeres que gritan y exigen sus derechos.



En esta ocasión, prevaleció la participación de mujeres jóvenes y adolescentes, así como madres de familia, quienes iban con uno o dos menores que también portaban pancartas en apoyo a la causa, así como también madres que acompañaron por primera vez a sus hijas, algunas de ellas con tiempo en el movimiento.



Por primera vez, integrantes de diversos clubs de mujeres motociclistas, se unieron a la marcha y adornaron las unidades con globos en color morado y blanco con mensajes como “¡Hija, yo sí te creo!”.



Algunas mujeres se pusieron de acuerdo para llegar juntas e incorporarse a los contingentes que fueron clasificados por grupos poblacionales por cuestiones de seguridad.



Aunque algunos varones intentaron integrarse a la marcha no se les permitió, por lo que en apoyo y solidaridad escribieron consignas en carteles con diversos mensajes como: “¡Yo les creo, si les pasa algo quemamos todo, ni una menos!” que mostraron mientras avanzaban las mujeres, quienes marcharon con un solo fin: respeto a su cuerpo, a sus decisiones, a caminar sin miedo y sin ser juzgadas por su forma de vestir.



Hubo quienes fueron la voz de aquellas que hoy ya no están y otras caminaron por sus hijas, sobrinas y primas para que vivan en un entorno seguro para que crezcan felices y sin miedo de salir a las calles.



Al término de ambas marchas, las líderes de las diversas colectivas feministas fijaron un pronunciamiento en favor de la igualdad sustantiva, exigiendo garantías de todos los derechos de todas las mujeres y un alto a las violencias machistas contra mujeres, niñas y adolescentes en todos los ámbitos.



De igual manera, desde las primeras horas de este día, varios edificios, monumentos y templos considerados patrimonio cultural ubicados en el primer cuadro de la ciudad fueron protegidos para evitar que fueran vandalizados por las manifestantes.



La catedral de Querétaro, el templo de San Francisco y el de Rosa de Viterbo fueron protegidos y resguardados para evitar que fueran grafiteados, así como también fueron cubiertos con vallas metálicas los edificios que albergan oficinas gubernamentales como al Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobierno del estado, la Casa Ecala, las antiguas oficinas del Tribunal Superior de Justicia y el Antiguo Palacio Municipal.



Mientras que los arcos de cantera que conforman el Acueducto de Querétaro fueron explayados, sin embargo, al conocer la ruta de los contingentes optaron por retirar el plástico que los cubría por personal de la Secretaría de Gobierno del estado.



Durante todo el recorrido de en todo momento los dos contingentes fueron abanderados, resguardados y apoyados por personal femenino de corporaciones estatales y municipales como Protección Civil, Movilidad y Seguridad Pública.