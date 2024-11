“En la 4T debemos dar ejemplo”: Claudia Sheinbaum "regaña" a Monreal por uso de helicóptero

Ciudad de México, 15 de noviembre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación deben predicar con el ejemplo, tras ser cuestionada acerca de que los diputados morenistas Ricardo Monreal y Pedro Haces se transportaran esta semana en un helicóptero.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional ´Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo dejó en claro que en México “no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre”.

“Es una decisión de él. Siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo”, declaró al respecto.

“A veces, también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación pues tenemos que dar ejemplo”, puntualizó.

En ese sentido, la mandataria mexicana aseveró que debe ser Monreal Ávila, quien es coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro, el que debe dar explicaciones del uso del helicóptero.

“En particular, el uso del helicóptero de Ricardo (Monreal) ese día, pues, lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi ayer en sus redes sociales”, sentenció.