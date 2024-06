“El que nada debe, nada teme”: AMLO respalda a la oposición para recuento de votos

Ciudad de México, 5 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la exigencia de la oposición de llevar a cabo un reconteo de votos de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio, ya que aseguró “el que nada debe, nada teme”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador recordó aquel canto icónico de ‘voto por voto, casilla por casilla’ después de la elección del 2006, que se hizo popular dentro de su campaña presidencial de aquel año.

“Ahora si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería ‘voto por voto; casilla por casilla’ porque el que nada debe, nada teme”, dejó en claro el presidente de México.

“Y la regla de oro de la democracia es la transparencia, eso no lo aceptaron cuando el fraude de 2006 y estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55%, no llegaba ni a un punto, acá estamos hablando (de 30 puntos)”, puntualizó.

“Que se cuenten todos los votos que sean necesarios, que participen todos en paz”, añadió.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal precisó que la petición de la oposición ante una diferencia tan grande en la cantidad de votos en la elección presidencial “demuestra el nivel de desproporción, la falta de racionalidad, de sensatez, el fanatismo”.

“Entonces mientras no superen eso y es una recomendación respetuosa, mientras no haya apego a la verdad, mientras no se actúe con honestidad, mientras no se respete al pueblo…, pero no podemos tanto: respeto al pueblo, pues va a ser muy difícil que puedan salir adelante”, dio su opinión al respecto.

“Tendrían que iniciar por un autocrítica y rectificar, eso les ayudaría mucho, porque además se requiere que exista competencia, la democracia es pluralidad, tiene que haber oposición, no es el dominio de una sola organización, no debe de haber pensamiento único, eso tiene que ver más con la dictadura, con el totalitarismo; la democracia es competencia, por eso es el mejor sistema político de Gobierno entre otras cosas”, sentenció.