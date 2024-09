El final está cerca: AMLO revela que ya comenzó su mudanza a finca en Chiapas

Ciudad de México, 6 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ya comenzó con su mudanza de Palacio Nacional hacia su finca ubicada en el estado de Chiapas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que ya está viendo los objetos que se llevara en su mudanza a su finca situada en Palenque, entre los que se encuentran decenas de libros sobre la época prehispánica de México.

“Ya empezamos (con la mudanza)”, aseveró.

“Ya empecé a ver lo de mis libros, los que me voy a llevar a Palenque. Es la bibliografía básica, me voy a llevar en total como unos 150 o 160 libros, con eso tengo para tres años, porque es una investigación que tiene que ver con la vida del México Prehispánico y no hay muchas fuentes documentales, es muy poco”, extendió.

En ese sentido, el mandatario mexicano dejó en claro que permanecerá en el departamento de Palacio Nacional hasta el último día de su mandato y luego se irá, al reiterar que retirará de la vida pública una vez que le entregue la banda presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 1 de octubre.

“Que no intenten buscarme (en Chiapas), y que no vayan a quererme irme a buscar fotos, no quiero ya aparecer en nada. Ya cumplí mi ciclo y me voy muy contento”, sentenció.