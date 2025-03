EEUU no ha pedido entrega de ningún político vinculado al crimen organizado: Sheinbaum

Ciudad de México, a 7 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que hasta el momento, Estados Unidos, no ha solicitado la entrega de algún político ligado al crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que si el Gobierno estadounidense realizará una petición de ese tipo la decisión de aceptarla o no, sería de un fiscal y no de su administración.

“Pues son decisiones que se toman, pero no por el Gobierno, sino por un Fiscal o por un caso en particular. No nos adelantemos”, indicó la mandataria mexicana.

En ese sentido, recordó que el único ex funcionario federal encarcelado en EEUU es Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón.

Además, recalcó que sus opositores han querido impulsar en redes sociales una campaña en la que se refieren a ella como “narcocandidata” y “narcopresidenta”, pero indicó que no tienen ningún sustento.

No obstante, comentó que si hay alguna carpeta de investigación en contra de algún funcionario, las fiscalías deben llevar a cabo las indagaciones necesarias.