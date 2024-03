Economía mexicana es de las mejores del mundo, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 11 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana es de las mejores del mundo, y así lo demuestran “sus datos”.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseveró que en la República Mexicana existe estabilidad macroeconómica.

“El peso muy fuerte, es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar y sigue creciendo el empleo, prácticamente no hay desempleo. Estamos muy cerca del empleo pleno y muy buenos salarios, mejores salarios y esto va a continuar”, agregó el jefe del Ejecutivo federal.

Señaló que la estabilidad es resultado de la participación de todos los factores de la producción: “los trabajadores desde luego, empresarios, comerciantes y la política económica que se aplica: economía moral, que sí funciona”, argumentó.

Por otra parte, recordó que su administración aplica un programa especial para las gasolinas, a fin de que no aumenten en términos reales.

“Y lo hemos logrado, no ha habido aumentos por encima de la inflación, incluso hay una disminución en el precio de los combustibles, incluida la electricidad. Ayuda que los gasolineros se conformen con una ganancia razonable, que no abusen con la utilidad. Algunos abusivos le ganan 4 pesos a la Magna, pero esos aquí se exponen, no quiero usar la palabra denuncia, sencillamente se exponen”, resaltó el presidente López Obrador.