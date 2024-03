Ebrard advierte por posibles "turbulencias" entre México y EEUU si Trump vuelve a la Casa Blanca

Ciudad de México, a 20 de marzo 2024.- El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría implicar “algunas turbulencias” en la relación entre México y Estados Unidos, consideró el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

“Podemos tener turbulencias, sí, porque la situación de Estados Unidos es más crítica hoy. Hay un radicalismo que no habíamos visto. Esta ley que promovió el gobernador de Texas es algo que no habíamos visto en mi generación. Es regresar a los 60. Yo todavía visité una estación de ferrocarril en Arizona que dice: no se admiten irlandeses y abajo decía, ni mexicanos”, dijo el ex canciller Ebrard Casaubón.

Lo anterior, durante su participación en la cumbre 2024 de la Asociación Mexicana de Capital Privado, en donde el morenista recordó que durante el primer mandato del republicano se logró concretar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Sería un cambio de tónica, ya lo vivimos hace algunos años y tuvimos éxito, México logró un tratado, se renovó, no nos aplicaron aranceles y no aceptamos el tercer país seguro que se veía como inevitable, que es lo que quería el presidente Trump”, dijo el ex aspirante presidencial.