Drones con cámaras térmicas localizan al tigre de Bengala que escapó de un refugio en Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 14:08:50

Tepetlaoxtoc, Estado de México, 28 de junio de 2026.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno localizaron al tigre de Bengala blanco que escapó el sábado de un centro de conservación de vida silvestre en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El ejemplar fue ubicado en una zona montañosa, a unos 500 metros del Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde permanecía bajo resguardo.

La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, informó que para localizar al felino fue necesario desplegar ocho drones equipados con cámaras térmicas, los cuales permitieron detectar su ubicación entre arbustos y nopaleras.

De acuerdo con las autoridades, el tigre escapó mientras personal del centro realizaba trabajos de mantenimiento, aprovechando que una puerta permanecía abierta, por lo que salió del predio antes de que pudiera ser contenido.

En el operativo participan elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Tepetlaoxtoc, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Coordinación General de Protección Civil estatal.

Las autoridades estiman que el ejemplar podrá ser asegurado en las próximas horas para ser reingresado al centro de conservación. Mientras tanto, exhortaron a la población a no acercarse a la zona donde fue localizado y reportar cualquier avistamiento al número de emergencias 911.