Detectan brote de influenza aviar AH5N2 en aves para consumo en Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 27 de marzo de 2024.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) ha confirmado la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad AH5H2 en una unidad de producción familiar de libre pastoreo en Huetamo, Michoacán.

El brote fue notificado por un médico veterinario sobre la mortalidad de 117 aves de 210 en un predio que criaba aves de autoconsumo.

La Dirección General de Salud Animal del Senasica informó que este evento epidemiológico no representa un riesgo para la salud humana, ya que no se encuentra involucrada la avicultura comercial, es decir el virus se detectó en una zona aislada y no es las granjas comerciales registradas en por lo menos 100 kilómetros a la redonda, de donde se detectó el caso. Por lo que no compromete el estatus zoosanitario del país.

Como medida preventiva, se ordenó la cuarentena para la unidad de traspatio y se aplicaron medidas contra-epidémicas necesarias, como limpieza, desinfección y establecimiento de un período de vacío sanitario.

Se informó, que médicos de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, continúan con las investigaciones en la zona para determinar el origen de la infección.

Además, “se está efectuando el rastreo perifocal en los predios circundantes y la promoción de la notificación. Se ha implementado también un monitoreo de las aves silvestres cercanas al sitio afectado para determinar la fuente de contagio.”