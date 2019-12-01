Detectan al menos cinco casos de abogados que litigan sin cédula en Querétaro

Detectan al menos cinco casos de abogados que litigan sin cédula en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:28:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- Se han detectado pseudoabogados que están ejerciendo la representación legal sin cédula profesional, por menos tres casos entre el año pasado y el actual que afectaron a seis a siete personas, confirmó el abogado, Rogelio Estrada Pacheco.

“Hoy por hoy hay pseudoabogados que están litigando sin cédula, tenemos registradas 193 cédulas ante la SEP, los hemos denunciado, por lo menos en mi caso tres casos por falta de cédula que es un delito federal ante la Fiscalía General de la República y dos en el caso de fraude de personas que no tienen cédula profesional y que están cobrando honorarios”.

Afirmó que son dos casos de carácter civil, uno más de carácter mercantil y otro más de carácter penal, en donde se han detectado estos pseudoabogados, quienes ejercían sin cédula.

“Llegan a un acuerdo, los abogados reparan el daño, hay una posibilidad de poder llegar a un acuerdo mediante los mecanismos alternos de solución de controversias y tienen la posibilidad de reparar el daño”.

Aseguró que la Asociación Queretana de Abogados cuenta con un registro de 193 cédulas profesionales ante la SEP y está considerada jurídicamente como organización registrada.

Aseveró que no permitirán que algún abogado con carpeta de investigación abierta se inscriba al proceso de renovación de la dirigencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado en tienda de ropa, deja una persona sin vida en Apaseo el Alto, Guanajuato
Conductor sobrevive a aparatoso accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Recupera Policía Morelia vehículo robado en plaza Escala La Huerta
Identifican a automovilista ejecutado en la colonia Palito Verde de Uruapan. Michoacán; su hermano resultó herido
Más información de la categoria
Ministra de la SCJN que le aplaudía a AMLO, dice que mexicanos no tienen derecho a la propiedad: ”Cantinflea” antes de avalar congelamiento de cuentas sin orden judicial
Tras 13 días de labores de rescate, localizan con vida a segundo trabajador en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa
UMSNH alerta sobre diplomas apócrifos de supuestos cursos impartidos por la institución
Fiscalía de Michoacán no tiene denuncias por afectaciones durante protestas de Arantepacua
Comentarios