Despiden a Cristina Niño de Rivera del gobierno de Querétaro por presumir que 'huyó de la oficina

Querétaro, Querétaro, a 03 de agosto de 2024.- El gobierno de Querétaro despidió a Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien se desempeñaba como directora de Gobierno, luego de que compartiera un video en su cuenta de Instagram y dijera que “huyo” de la oficina cuando ciudadanos llegaron para pedir audiencia con ella.

La exfuncionaria publicó el video en su cuenta de Instagram que ahora aparece como no disponible en la que presumió que no atendió a las personas que buscaban una ampliación del plazo para el refrendo vehicular que finalizó el 31 de julio.

“Hoy huí de la oficina porque, ya saben, ¿no? Es el último día para refrendar… de repente todos dicen: ‘no, es que se me olvidó; y es que el tiempo; y me comprometo’. Y pues no, o sea, los requisitos, son los requisitos.

“Pero me da mil risa, porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y pues me ven chiquita, o no sé.

“El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó o sea, y decían: ‘es que quiero una cita con la’, ‘quiero hablar con la Maestra, quiero hablar con’, y yo ahí a ladito ¿no?, pero obvio, nunca se imaginaron a una mujer joven”, dijo la mujer.

Tras viralizarse el video, la Secretaría de Gobierno de Querétaro anunció el despido de Niño de Rivera “en congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto. La Secretaría de Gobierno reitera su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración”, expresó la dependencia en un comunicado.