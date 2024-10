Desfogue de la presa Cointzio causó afectaciones en 130 has del Ejido Boruca en Tenencia Morelos

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2024.- Más de 130 hectáreas pertenecientes a 88 ejidatarios del Ejido del Boruca en la Tenencia Morelos, quedaron bajo el agua tras el desfogue de la presa Cointzio a finales de septiembre.

Al respecto el abogado de los ejidatarios del Ejido del Boruca, Guillermo Mora, sentenció que la delegación Michoacán de la Comisión Nacional del Agua es directamente responsable de los daños que sufrieron más de 88 ejidatarios.

"Conagua manifiesta que no sabe lo que pasó en Tenencia Morelos, se justifican con el jurídico y con el encargado del Distrito de Riego 020, han manifestado que ellos no sabían de los daños que habían ocasionado y que es por causas naturales, pero eso fue su responsabilidad, porque dejaron que subiera el máximo nivel de la presa, además que no hubo prevención y no hubo monitoreo", expresó.

Criticó que Conagua diga desconocer que el Desfogue de la Presa de Cointzio causó daños a la parte agrícola de la tenencia Morelos, esto pese a la magnitud del desastre y a los oficios que la comunidad giró a la misma dependencia Federal.

Afirmó que aunque Conagua argumente que sí anunció el desfogue, realmente no hubo una campaña en tiempo y forma para evitar daños y desastres por esta salida de agua de la principal presa de la capital de Michoacán.

Además, duramente señaló que tampoco se cumplió con el desfogue programado, puesto que pese a que se anunció un desfogue de 10 metros cúbicos por segundo, éste alcanzó los 30 metros cúbicos por segundo.

Detalló que al menos hay 130 hectáreas anegadas e inservibles de más de 80 ejidatarios, en su mayoría con cultivos de maíz, y añadió que cada hectárea representa una pérdida de más de 50 mil pesos.

Así, enfatizó que sin la intervención del Gobierno Federal para subsanar las pérdidas y reparar los daños causados por el mal desfogue, las poblaciones agrícolas del sur de Morelia se verían gravemente afectadas este fin año.

Observó que también existe omisión de parte del Gobierno del Estado pues aunque a que pidió al gobernador Alfredo Ramírez que interviniera ante Conagua para solucionar este conflicto, simplemente delegó la responsabilidad y no atendió a los afectados.

Finalmente, el abogado advirtió que además de iniciar un proceso jurídico para demandar el pago de los daños, continuarán las protestas por la negativa de Conagua a admitir su responsabilidad ante las cientos de hectáreas dañadas al sur de Morelia.