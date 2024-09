Desconoce AMLO si contará con seguridad cuando se mude a Palenque

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 26 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce si contará con seguridad una vez que se retire de la vida pública y se mude a su rancho en Palenque, Chiapas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que “no teme por nada” y consideró que “la gente lo va a cuidar”.

En ese sentido, reiteró su petición a la población de que, una vez que se retire, ya no lo busquen, porque sus adversarios “disfrazados de periodistas” lo pueden ir a espiar y dijo que él solo quiere tranquilidad para poder escribir.

“Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entregó la banda me voy a quedar unos días para aclimatarme, y luego me voy a ir allá… Pedirles pues que me ayuda si no me visitan porque si van lo van usar de pretextos mis adversarios disfrazados de periodistas para ir a espiarme. Entonces quiero tener tranquilidad para poder decirme a escribir”, finalizó el presidente López Obrador.