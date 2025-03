Descarta Sheinbaum interés en investigar presuntos nexos de Calderón con el crimen organizado

Ciudad de México, a 21 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno tenga interés en investigar los presuntos nexos del ex mandatario Felipe Calderón con el crimen organizado y comentó que desconoce si Estados Unidos tiene alguna investigación al respecto.

Asimismo, declaró que no le corresponde a su administración abrir una carpeta de investigación en contra del ex gobernante de extracción panista por nexos con el narcotráfico, aseveró que eso le corresponde a la Fiscalía General De la República (FGR), en caso de que encuentre las evidencias necesarias.

“No tenemos conocimiento y no nos han informado -el gobierno de Estados Unidos- y repito no, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la fiscalía, pues que proceda la fiscalía pero nosotros como gobierno no lo vamos hacer”, comentó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró su defensa al expresidente López Obrador y dijo que él ya fue juzgado por el pueblo como el jefe del Estado mexicano más querido en la historia del país.