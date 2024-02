Descarta AMLO tomar acciones legales contra Tim Golden y Propública

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Orador descartó iniciar acciones legales en contra del periodista Tim Golden y el medio de comunicación, Propública, luego de la publicación del reportaje que señala que el mandatario mexicano presuntamente recibió apoyo económico de grupos delincuenciales para su campaña presidencial de 2006.

Durante su conferencia de prensa “mañanera” el jefe del Ejecutivo federal aseguró que el debate abierto es una mejor opción para solucionar ese tipo de situaciones.

“Es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más, que se transparente, porque tenían engañados a muchos personas”, indicó.

Por otra parte, el presidente López Obrador consideró que la investigación del dos veces ganador del Premio Pulitzer y del medio Propública no es independiente.

“Lo que respondieron ahora demuestra que están vinculados al gobierno de EE.UU., que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes, y le hicieron caso, y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias, que reciben dinero del Gobierno”, finalizó el mandatario.