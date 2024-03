Descarta AMLO presentar denuncia por daños ocasionados a Palacio Nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó presentar una denuncia por los daños ocasionados a las instalaciones de Palacio Nacional, ocasionados durante una manifestación de normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa matutina, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el mandatario mexicano indicó que no habrá detenidos e informó que le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que no hiciera investigación, porque es lo que quieren sus opositores.

Asimismo, señaló que si obtiene información de quienes atacaron y derrumbaron una de las puertas de la sede presidencial la dará a conocer durante las “mañaneras”.

“Hay bastantes imágenes, ahora la vida pública es más publica, no sé si sea cierto, pero ayer estaba viendo una foto de los estudiantes y no se sí sean estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos, no diré la marca para no hacer propaganda, pero tenis nuevecitos, quiero saber quién pompó, vamos a saber cómo estuvo”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente López Obrador aseguró que la puerta de madera del histórico inmueble será arreglada con a través de una “cooperación y será voluntario”, de los servidores públicos.