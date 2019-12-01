Depresión tropical, tormenta y huracán provocarán lluvias intensas en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 17:44:56

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La presencia de la depresión tropical Veinte-E en el Pacífico, la tormenta tropical Isaias en el golfo de México y el huracán Rachel mantiene bajo vigilancia a distintas regiones del país ante el pronóstico de lluvias intensas durante los próximos días.

La depresión tropical Veinte-E se localizó este miércoles a unos 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema podría intensificarse mientras se aproxima a las costas de Colima y Jalisco durante el fin de semana.

Por su parte, la tormenta tropical Isaias se ubicó aproximadamente a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. Presenta vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Además, el huracán Rachel, categoría 1, permanece alejado de las costas mexicanas, aunque se prevé que modifique su trayectoria en los próximos días y pueda tocar tierra en Baja California el sábado 10 de octubre.

Para este miércoles se pronostican lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo también tendrán precipitaciones importantes. Las lluvias podrían intensificarse entre jueves y sábado, principalmente en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Colima.

Ante estas condiciones, Protección Civil pidió a la población evitar zonas inundadas, no cruzar ríos, arroyos o vados y mantenerse alejada de postes y cables de electricidad. Las autoridades también mantienen vigilancia sobre presas y ríos en las regiones con mayores acumulados de lluvia y exhortaron a seguir únicamente las indicaciones de fuentes oficiales.