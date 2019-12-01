Depresión Tropical Nueve provoca alerta por lluvias en Tamaulipas y Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 19:34:53

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2026.- Las condiciones meteorológicas en el Golfo de México comenzaron a complicarse este martes con la formación de la Depresión Tropical Nueve, sistema que mantiene bajo vigilancia a las costas mexicanas debido al potencial de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

El fenómeno se desarrolló alrededor de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y su centro se ubicó aproximadamente a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la depresión presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el este a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora.

La circulación del sistema favorecerá lluvias intensas en el sureste de Tamaulipas y en el norte y centro de Veracruz. También se prevén vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas costeras.

El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura frente a las costas de Veracruz, mientras que en Tamaulipas se estiman olas de entre 1 y 2 metros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de favorecer deslaves, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

El Centro Nacional de Huracanes mantiene bajo vigilancia la evolución del sistema y señaló que podría fortalecerse durante las próximas horas. El pronóstico contempla que la depresión se convierta en tormenta tropical durante las primeras horas del miércoles, cuando recibiría el nombre de Isaías.

Por ello, se recomienda a la población de las zonas costeras mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles efectos de lluvia, viento y oleaje, mientras se define la trayectoria que seguirá el sistema durante los próximos días.