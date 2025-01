Denuncian a las ministras Ortiz, Esquivel y Batres por actos anticipados de campaña; piden una contienda equitativa

Ciudad de México, a 13 de enero de 2025.- La organización Defensorxs denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a las ministras cercanas y simpatizantes del partido en el poder: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz por violar la ley electoral.

La asociación las acusa de presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones judiciales a celebrarse el primero de junio.

Ante la Oficialía de Partes, la organización acusó a las tres ministras de violar de manera sistemática la ley electoral al argumentar que han realizado cientos de publicaciones donde promueven su perfil, sus propuestas de campaña y utilizan incluso los colores de Morena para promoverse.

Así como los recorridos en diversos estados de la República, en los cuales suelen promover sus propuestas. La organización sostiene que las ministras han organizado foros masivos con la participación de gobernadores morenistas, incluso con el dirigente del Instituto de Formación Política de Morena.

Por ello, la organización Defensorxs pide al órgano electoral sancionar con medidas cautelares para que borren las publicaciones y se abstengan de seguir violando la legislación electoral.

“Que ya no puedan tener una campaña inequitativa, porque todos los demás que están esperando ser candidatos, porque los demás no los son, pero ellas ya lo son desde el 30 de octubre que no renunciaron a su pase directo, ellas ya tienen su pase directo para ser ministras de la SCJN”, expuso la organización.