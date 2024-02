Denuncia hijo mayor de AMLO filtración de su número telefónico: ¿Por qué buscan vengarse?, cuestiona

Ciudad de México, a 24 de febrero 2024.- José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que su número telefónico personal fue filtrado en las redes sociales.

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”, escribió el hijo del mandatario mexicano.

Acusó que es objeto de una invasión a su privacidad y calificó dicho acto como una “forma de venganza”, luego de que su padre, revelará el número de teléfono de una periodista del The New York Times (NYT) en México, durante su conferencia matutina del pasado 22 de febrero.

"¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?", cuestionó el primogénito del jefe del Ejecutivo federal en sus redes sociales.

López Beltrán mostró su preocupación por su familia y detalló que es la segunda vez que filtran su información personal. Asimismo, señaló que él no trabaja como periodista ni en el sector público, por lo tanto, indicó, "deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia hasta que se decida lo contrario.