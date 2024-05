Del 100 por ciento de carne que se vende en Morelia , 80 por ciento es clandestina : presidente de la Asociación de Ganaderos

Morelia, Michoacán, a 17 de mayo del 2024.- Cerca del 80 por ciento de la carne que se vende y consume en Morelia, proviene del clandestinaje, aseguró Javier Rivera Calderón, presidente de la Asociación de Ganaderos en Morelia.

En entrevista con diversos medios de comunicación, apuntó que en el rastro de la capital michoacana no existen las medidas necesarias de sanidad y revisión del ganado.

"Yo puedo garantizar que arriba del 80 por ciento y es gravísimo y llamamos a todas las autoridades para que lo chequen y lo vean en rastro de Morelia los veedores no sirven no hacen su función, son los que ven la legalidad del ganado y como llegan, no hay control zoosanitario", indicó el representante ganadero.

Indicó que la producción de carne en el estado no se puede cuantificar debido al clandestinaje, detalló que en el rastro de la capital michoacana se matan 300 reses a la semana, cada carnicería consume tres cuartos de canal al día, por lo que dice no entender de dónde sale el resto del producto.