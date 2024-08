David Aguilar, titular de la Profeco, se defiende tras denuncia de acoso sexual y laboral

Ciudad de México, 26 de agosto del 2024.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, aseveró que él es más interesado en que se aclare la investigación existente en su contra por presunto acoso sexual y laboral.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina tradicional del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Aguilar Romero afirmó que se encuentra en plena disposición para colaborar con la investigación y se aclare todo.

“Debo de comentar que yo he estado antes, ahora, durante y después total totalmente dispuesto para que de manera inmediata, yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite, de la misma manera como también yo he tomado las medidas convenientes a través y lo subrayo de un despacho externo para realizar lo que ha hecho corresponde en mi caso”, declaró el funcionario público.

“Yo soy el primer interesado, créanme, el primer interesado en que se conozca la verdad. Entonces, esperaremos a esas investigaciones en lo administrativo y en lo que toque las instancias correspondientes”, puntualizó.

Así mismo, el procurador del consumidor apuntó que hace dos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no había elementos que comprobaran los señalamientos acusación en su contra.

“Como es de conocimiento, hace ya casi dos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 28 de junio, concluyó a través de realizar una investigación que no había elementos, no los hubo para determinar que se había afectado los derechos humanos de la persona que promovió dicha acusación”, indicó.

“La CNDH dio vista al órgano interno del control de la Procuraduría de la Función Pública, que estoy enterado que está realizando una investigación en el mismo sentido”, agregó.

Cabe destacar que hace unas semanas se dio a conocer que una exsecretaria denunció por acoso sexual y laboral a David Aguilar Romero ante la CNDH y la Secretaría de la Función Pública (SFP).