Cuando acabe presidencia, “no quiero ser cacique, quiero dar espacio a que otros participen”: AMLO

Ciudad de México, a 21 de febrero del 2024.- En entrevista con Inna Afinogenova, para el Canal Red, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la fortaleza de la candidata Claudia Sheinbaum y que en la oposición “están perdidos”.

“¿Y sabes por qué? Porque no han entendido que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar que el pueblo participe, para ellos el pueblo no existía”, repitió.

Mencionó que Sheinbaum “tiene todo, está más preparada que yo, habla inglés (…) Claudia es muy inteligente, académicamente es más que yo, yo apenas terminé la licenciatura, ella es doctora”, en otro momento afirmó: “El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer”.

El presidente de la república señaló que en siete meses termina su gobierno, por lo cual será un momento en el que “no quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique, quiero dar espacio a que otros participen, además ya se avanzó bastante en algo que es fundamental, el cambio de mentalidad del pueblo de México”.

La entrevista completa con Inna Afinogenova, de más de dos horas, puede verse en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=NFXnnFYRq9g&t=3s&ab_channel=CanalRedLatinoam%C3%A9rica