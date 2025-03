Corrupción en Jalisco permitió el crematorio de Teuchitlán: Alejandro Gertz Manero

Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de 2025.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que lo encontrado en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre, no podría existir sin que las autoridades locales estuviesen enteradas.

“Es un tema muy crítico; los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada; surgen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos, y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas”, mencionó el fiscal.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que no es su responsabilidad debido a que su mandato comenzó el 6 de diciembre, mientras que el hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán fue en septiembre de 2024.

Sin embargo, Gertz Manero refirió que se investigará el caso, porque a su decir, “no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.

Pero el fiscal también se escuda en tecnicismos para seguir la filosofía burcrática del sí pero no, porque aclaró que investigación no es equivalente a atracción “la Fiscalía de la República va a hacer una investigación, no la atracción, hasta que no tengamos la certeza de las responsabilidades locales”.

Lo cierto es que, desde septiembre hasta ahora transcurrieron seis meses, que tuvieron que pasar y ser respaldados por la investigación que ya hicieron dos colectivos de búsqueda de desaparecidos para que entonces las instituciones hicieran el trabajo relativo a este campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco.

El primer grupo en ir a investigar fue el colectivo “Madres Buscadoras de Jalisco”, el cual fue quien encontró los crematorios y las pertenencias de cientos de personas, hallazgos documentados con fotografías y vídeos.

“El 4 de diciembre el colectivo hizo el hallazgo y les dio el aviso a las autoridades estatales, que al parecer acudieron al lugar, pero al no encontrar personas con vida dejaron el asunto por la paz”, expresó la activista Ceci Patricia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.

El caso saltó a la esfera mediática cuando el colectivo “Guerreros Buscadores” ingresó al sitio y difundió las fotos de cientos de zapatos abandonados, apenas el 5 de marzo. Son imágenes que recuerdan a lo ocurrido en Europa en la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia que fueron en México en esta actualidad. Quizá por ello se hicieron virales.

Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, ha acusado al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de querer ocultar el caso. “Con tanta tecnología, no encontraron lo que nosotros encontramos con una varilla”, ironizó la activista.