Convocan a michoacanos por la Defensa de la Democracia

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2024.- Las organizaciones "Unidos" conformados, entre otras, por Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Une México, Sí por México, Unidos por México y Frente Cívico Nacional, convocaron a los michoacanos a marchar en Defensa de la Democracia.

En conferencia de prensa, Agustín Rebollar Cruz, representante de Frente Cívico Nacional, consideró importante que los ciudadanos levanten la voz para defender la democracia, igual que lo hicieron ya por el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial.

Detalló que en la ciudad de Morelia, se participará en la "Marcha por Nuestra Democracia" a las 10 de la mañana, partirá de la Plaza Villalongin con rumbo a la Plaza Melchor Ocampo dónde se realizará un acto ciudadano y transmitirán el mensaje que emitirá Lorenzo Córdoba en la marcha nacional; cabe precisar que solicitan a la ciudadanía arribar al punto de encuentro a partir de las 9:30 am.

Salvador López, ex presidente municipal de Morelia, enfatizó que los mexicanos tienen el derecho de celebrar elecciones limpias y justas, que sea la voluntad popular quien determine los ganadores; "nuestra democracia no se toca, nuestras elecciones no se tocan, quienes convocamos y participamos en esta marcha queremos que México siga siendo un país libre en el que impere la ley y la justicia".

Gloria Estrada, de Amigos Unidos por México, denunció que actualmente se aprecian signos preocupantes contra la democracia como violaciones recurrentes a la legislación electoral como límites de gastos de campaña, atentados contra la libertad de prensa y de expresión, intentos de captura de los órganos electorales, compra del voto, así como la ingerencia del crimen organizado en las jornadas electorales.

Consideraron que por el momento no se podría hablar de un estimado de asistentes a esta marcha, debido a que esta es una marcha ciudadana, sin acarreados ni pagos para asistir a la misma.

"Los ciudadanos queremos que el presidente de la República nos deje votar en paz que no se meta en la elección, no más propaganda, no al abuso de programas sociales, que gobernadores y presidentes sociales dejen de erogar dinero público para la campaña oficialista", enfatizó Rebollar Cruz entre los motivos de asistir a esta marcha.

Morelia, La Piedad, Zamora, Sahuayo, Uruapan son las ciudades michoacanas que hasta ahora se han sumado a esta convocatoria, podría agregarse Lázaro Cárdenas.