Convoca Gobernador de Querétaro a la mesura, la unidad y la reflexión

Querétaro, Querétaro, a 05 de febrero de 2024.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, convocó a las y los mexicanos a la mesura, la unidad y la reflexión, previo al periodo electoral donde se renovarán los poderes públicos, para que prosigan los procesos históricos de la nación.



“Una elección no es una confrontación entre hermanos. Desde aquí convocamos a la unidad y a la concordia. Al respeto y a la tolerancia. Demostremos con nuestra actitud que seguimos celebrando la Constitución de la mejor forma: guardarla y hacerla guardar”.



Acompañado de María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación de México, el mandatario estatal encabezó la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.



En la ceremonia que se celebró en el Teatro de la República, Kuri González, evocó el anhelo maderista que sigue vigente: sufragio efectivo, no reelección. Afirmó que la gran contribución de la Constitución de 1917 que nos rige, consagra el principio fundamental que la gente se exprese, se organice, critique, vote y que su voto cuente y se respete. En este sentido, refirió que la libertad y la democracia siguen siendo la única vía transitable para transformar a México.



“La libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad. La democracia no es canjeable por justicia social. Los contrapesos no entorpecen: facilitan porque limitan, porque iluminan, porque dan voz a las ideas de otros. La permanencia de un entramado de instituciones autónomas no son excluyentes, sino complemento imprescindible, de un modelo mejor de país: uno que nos de libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia para que juntas y juntos construyamos el bien común que urge a la nación”.



Ante de los Poderes de la Unión, sentenció que no es posible retroceder en la búsqueda de la justicia social, dado que la ayuda social dijo, es imprescindible, un acto de justicia y de bondad. Sin embargo, especificó que la ayuda ni puede ser definitiva, ni tampoco eterna, su validez, señaló, se justifica si va acompañada de educación para el conocimiento, de salud para el bienestar y de empleo para la dignidad.



“No es posible tener un país en concordia sin democracia, sin libertad y tampoco sin justicia social. Libertad e igualdad no se contraponen: se complementan. Democracia y reforma social solo sobreviven si van juntas”.



En su mensaje, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Constitución, la secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde Luján, quien asistió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que hoy es un día histórico para la arquitectura constitucional, pues hoy el mandatario presentará un importante paquete de iniciativas de reformas constitucionales.



Dicha acción, dijo, es el retorno del pacto social que se aprobó en este recinto y que se convirtió en referente para el mundo; señaló que las reformas que hoy conocemos y que vamos a conocer esta tarde, junto con las de los últimos cinco años, son el camino de regreso al pacto social fundamentado desde el pacto federal, un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución, la salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario, la solidaridad como principio colectivo, una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social.



"Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39: todo poder público dimana del pueblo (…) estará en la Constitución para blindar de toda amenaza de retroceder y estará en la Constitución para dejar en claro al mundo que en México el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales", afirmó.



El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, en representación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que nuestra Carta Magna ya con 107 años de vida es el resultado de un largo proceso de sedimentación social con raíces en los principios del movimiento independentista.



Expuso que la Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces; indicó que el Poder Judicial entiende que por encima de la Constitución no hay Poder alguno, nada, ni nadie, y llamó a no permitir que esto se olvide o se confunda, puesto que es precisamente la Constitución federal, indicó, la que dio a la SCJN las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.



"Bajo estas ideas debemos coincidir todos considerando que los tres Poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional, aquí ninguno es más democrático que el otro (…) hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público, defender a la Constitución es defender al pueblo mismo", apuntó.



Durante su discurso, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, refirió que, para afirmar la consolidación de una República representativa, democrática, federal y laica están llamados todos a construirla por voluntad y mandato del pueblo.



Agregó que existe un intenso debate sobre el contrapeso entre los Poderes y del papel que juegan las instituciones autónomas; así como la obligación de consolidar el régimen democrático en el marco de una transición que perfecciona las normas electorales, pero que debe poner énfasis equivalente en el régimen de gobierno para establecer un presidencialismo acotado que conjure e impida el riesgo de una exacerbación autoritaria.



En su momento, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, subrayó que, en este día, como cada año, no solamente se conmemora un documento, sino un sueño colectivo forjado con valor y pasión por generaciones que los que nos precedieron anhelaron, lucharon y heredaron una patria más justa y más libre.



Añadió que esta legislatura detuvo el deterioro y desmantelamiento del estado mexicano, además de que ha dado nuevos bríos a los mecanismos de convivencia política, al funcionamiento de una verdadera división de Poderes y a la institucionalización de nuevos derechos asumiendo plenamente aquellos que comienzan a reconocerse en el plano global y de derechos humanos.



"En un mundo lleno de desafíos y ante un umbral de una nueva transición política con la Constitución espero siga siendo nuestra hoja de ruta para superar obstáculos y construir un futuro más prometedor".