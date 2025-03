Continúa huelga en Cadereyta de Montes; sindicato y gobierno no llegan a acuerdo

Cadereyta, Querétaro, a 13 de marzo de 2025.- Este jueves se llevó a cabo la reunión entre autoridades del municipio de Cadereyta de Montes e integrantes del Sindicato de Trabajadores en la Junta Local de Conciliación de Arbitraje del estado de Querétaro, no se logró a llegar a un acuerdo, por lo que la huelga continuará indefinidamente

Durante la reunión, los trabajadores sindicalizados no reconocieron los acuerdos de la pasada audiencia, en la cual el gobierno de Cadereyta de Montes, había ofrecido casi cinco millones de pesos para que concluyeran la huelga que se ha mantenido por un mes.

Tras concluir la reunión, el abogado del Sindicato, Arturo Peregrina afirmó que en la audiencia celebrada, dejaron en claro que desde el 2016 no se ha revisado el convenio, y buscarán que la administración municipal pague todos los adeudos que se tienen con los trabajadores.

“Aquí los únicos perjudicados son los trabajadores sindicalizados, en la audiencia pasada comenté que íbamos a entrar al estudio y al análisis del 2023 y 2024 pero que no concedíamos todos los demás años, porque aparte de esa propuesta que hicieron, pues a lo mejor no nos parece, pero no quiere decir que por eso vamos a limitarnos a las negociaciones, evidentemente ahorita con la entrega yo creo que es un gran avance, sin embargo, como vieron, son muchos puntos, necesitamos aterrizarlo con la base sindical”, dijo.

Por su parte, Astrid Alejandra Ortega Vázquez lamentó que los acuerdos, a los que se llegó la semana pasadas, no hayan sido respetados por el Sindicato, lo que hizo de esta audiencia “improductiva”.

“Les solicitamos que pudiéramos dejar de lado todo ese análisis punto por punto que va a resultar en que solo están vigentes las de 2024 para avanzar en términos de tiempo, apurarnos con esto, accedieron y el día de hoy regresamos en ceros, no acordamos eso, en eso no se quedó, queremos ahora todo lo anterior, no sé si su abogado no tenga el conocimiento suficiente o de qué se trate, pero él tendría que saber que cualquier prestación solicitada ya prescribió al cabo de un año, es una solicitud estéril”, concluyó.