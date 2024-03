Confirma Gobernador de Jalisco desaparición del periodista Jaime Barrera

Guadalajara, Jal., a 11 de marzo de 2024.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó la desaparición del periodista Jaime Barrera, conductor de un noticiero y periodista.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, informó el mandatario estatal.

La familia del desaparecido informó que que desde el mediodía no se sabe nada del periodista.

Su hija hizo esta publicación en sus redes sociales.