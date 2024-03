Confirma AMLO desaparición de dos agentes que investigaban caso Ayotzinapa

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 12 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la desaparición de Suay Kassandra Domínguez Pastrana, de 30 años y Enrique Linares Ríos, de 41 años, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), que trabajaban en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la FGR que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda. Son dos servidores públicos de la Fiscalía General”, indicó el mandatario mexicano.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal comentó que desea que la ausencia de los elementos de seguridad no esté relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

“Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes, y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y estamos avanzando quieran impedir que sigamos avanzando, no lo van a lograr”, puntualizó el presidente López Obrador.

Cabe recordar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero reportó en redes sociales la desaparición de ambos agentes de la FGR.