Confío en la investigación de la FGR sobre Ismael Zambada, deben informar pronto: AMLO

Ciudad de México, 12 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró tener confianza en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las detenciones en Estados Unidos de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes delincuenciales en el país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que su Gobierno no ocultará nada sobre el asunto y que no será tapadera de nadie.

“En la nuestra sí (confía en la FGR), es un asunto muy delicado y además aquí lo vamos a estar tratando diariamente, y no se pueden ocultar las cosas”, dijo.

“Y hay que decir toda la verdad, no ocultarle nada al pueblo de México. Y no solapar nada, a nadie, ni en México en el extranjero. No vamos nosotros a ser tapadera de nadie”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario mexicano solicitó a la FGR informar de manera pronta sobre el asunto del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán para conocer la verdad de sus detenciones.

“Yo coincido con el boletín de ayer de la FGR, informando, también dando a conocer que van a estar informando, yo creo que eso va a ayudar mucho. Desde luego dicen que van a reservarse lo que consideren que no debe darse a conocer, por cuestiones de la misma investigación”, indicó.

“Mi recomendación, respetuosa a la FGR, que es un organismo autónomo, es de que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al Gobierno de EE.UU., porque todavía no se tiene toda la información”, recomendó.

“Por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto, si lo dejaron libre, de dónde es el piloto y también la investigación sobre los desaparecidos, el asesinato del exrector, todo, que se conozca”, ahondó en el tema.

“Toda la información ya está en la FGR y se sigue haciendo todo el trabajo que se requiere en este caso. Va a ser la Fiscalía la que le va a dar seguimiento a este asunto”, sentenció.

Cabe destacar que la FGR informó el domingo que se comunicó con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, luego de los señalamientos hechos por el narcotraficante Ismael ‘El Mayo´ Zambada respecto a su detención el 25 de julio en Estados Unidos.

Así mismo, la Fiscalía de la República solicitó, con carácter de urgente, a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que se avenga a la atracción federal del caso del asesinato de Héctor Cuén, exrector de la UAS, por sus posibles vinculaciones con el caso.