Conade desmiente que Ana Gabriela Guevara sea investigada por la FGR

Ciudad de México, 22 de febrero de 2024.- Luego de que se informara que Ana Gabriela Guevara estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) desmintió la situación.

Fue la tarde de este jueves que la Conade, por medio de un comunicado, desmintió que Ana Guevara se encuentre bajo un proceso legal con relación a la manipulación y desvío de recursos de la dependencia que dirige.

Cabe recordar que la información que había trascendido previamente hablaba de que la titular de la Conade era señalada por el mal manejo de 283 millones de pesos, recursos que habrían sido desviados y mal usados en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

No obstante, la Comisión explicó que dicha investigación corresponde a los ejercicios fiscales de 2022, pero no de este 2024, por lo que dijo que en la actualidad Ana Gabriela Guevara no está enfrentando algún proceso ante la Fiscalía.

Mientras que por la revisión de la cuenta pública de 2022, la Conade recordó que fue emitida por la Auditoría Superior de la Federación y aclararon que en el instante no se presentó alguna denuncia por parte de alguna de las autoridades señaladas en la supuesta investigación que estaría enfrentando la exvelocista.

